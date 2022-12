“Pensieri in quota”: al Muzzerone con vista mare sul sentiero Walter Bonatti

Lasciare la nebbia e il freddo degli inverni piacentini per trovare un clima più mite. Si può fare anche in giornata. Questa settimana il podcast Pensieri in quota vi porta al monte Muzzerone, in provincia di La Spezia, noto anche per le falesie di arrampicata. La partenza è dalla piazza di Portovenere. L’anello del monte Muzzerone è stato intitolato all’alpinista Walter Bonatti.

Podcast di Nicoletta Marenghi. Editing e sound design Matteo Capra.