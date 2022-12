Il consiglio ricorda Sforza. “Ci prenderemo cura di Piacenza anche per te”. Entra Putzu

“Arrivederci avvocato, noi tutti ci prenderemo cura di Piacenza anche per te”. Si è concluso così, nel consiglio comunale di oggi, l’intervento commosso del sindaco di Piacenza Katia Tarasconi in memoria di Corrado Sforza Fogliani, avvocato cassazionista, banchiere e consigliere comunale dei dei Liberali, scomparso pochi giorni fa all’età di 83 anni (ne avrebbe compiuti 84 il 15 dicembre).

“Sono state spese molte parole per esprimere il cordoglio della comunità intera – ha detto Tarasconi – Piacenza ha perso il suo avvocato, che si è contraddistinto per un rispetto reciproco e un amore autentico per il territorio. Sforza era tornato con passione nell’aula di palazzo Mercanti con grande passione, onorando i valori liberali che hanno sempre ispirato il suo impegno. Ha saputo tenere fede alle sue idee, con coerenza, rigore formale e trasparenza. Le innumerevoli e trasversali attestazioni di stima nei suoi confronti – ha aggiunto il sindaco – restituiscono l’autorevolezza della sua figura. Avremo forse dovuto affidare il ricordo a un tweet, sulla scia della sua moderna scelta di utilizzare i social network come mezzo di espressione in modo incisivo e tagliente. Era un uomo libero e coraggioso”.

La seduta si è aperta con un minuto di silenzio per Sforza. Anche Gloria Zanardi (Fratelli d’Italia) ha ricordato che “Sforza non ha mai dimenticato la terra piacentina, attraverso un legamento lontano dal provincialismo. È stato un mecenate che ha sempre valorizzato la cultura grazie alle sue competenze e alla sua generosità”.

A subentrare a Sforza Fogliani in consiglio comunale, oggi, è stato l’ex assessore di centrodestra Filiberto Putzu, cioè il primo dei non eletti nella lista dei Liberali piacentini alle scorse elezioni amministrative. “Sono addolorato per la scomparsa dell’avvocato Sforza Fogliani, un uomo straordinario, illustre figlio di Piacenza, riferimento centrale della sua vita sociale, economica, politica e culturale – ha premesso Putzu -. Opererò con una posizione basata, volta per volta, sul merito dei provvedimenti, seguendo i nostri valori. Mi muoverò quindi nel pieno spirito liberale per la tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini e per il bene della città che amo, al di là degli schieramenti”.