“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà alle 20.30 il film “L’uomo del Colorado”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone “L’uomo del Colorado”, un western del 1948

Interpretato dai divi dell’epoca, William Holden e Glenn Ford, il film è ambientato al termine della guerra civile americana, e racconta la storia di Owen Devereaux, un ex colonnello nordista decorato per azioni militari, che al suo ritorno a casa viene nominato giudice in un villaggio minerario del Colorado: purtroppo la guerra e l’abitudine al comando lo hanno cambiato e l’uomo diventa un tiranno che si schiera dalla parte dei padroni.

Affrontando il tema (sempre attuale) del difficile reinserimento degli ex combattenti nella vita sociale, il film allarga lo sguardo sul deterioramento mentale che colpisce gran parte dei militari impegnati in guerra.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà