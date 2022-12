“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà un grande classico: “White Christmas”

Questa settimana alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, celebra il Natale con un grande classico come “White Christmas”, un film del 1954 diretto da Michael Curtiz (il regista di Casablanca), interpretata da Bing Crosby e Phil Davis. Una pellicola stracolma di grandi canzoni, come “Count Your Blessings Instead of Sheep”, “Sisters”, “Blue Skies”, e la famosissima “White Christmas”, scritta da Irving Berlin nel 1940 che fu eseguita per la prima volta da Bing Crosby nel dicembre del 1941, durante il suo show radiofonico trasmesso dalla Cbs.

