Villaggio natalizio, Soresi: “Regole non rispettate”. Gli esercenti: “Piazza semivuota”

“Organizzazione non corrispondente con quanto statuito nell’avviso pubblico per manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’organizzazione degli eventi natalizi”. Lo sostiene Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, che ha presentato un’interrogazione in merito all’allestimento del villaggio in piazza Cavalli.

Secondo l’esponente della minoranza, “nell’avviso pubblico è previsto che il numero delle casette non sia inferiore a quindici, invece sono quattordici. Non solo, era statuito che le stesse dovessero osservare un determinato orario di apertura, sabato, domenica e mercoledì dalle 10 alle 19 e nelle restanti giornate dalle 15 alle 19, ma tre delle quattordici bancarelle risultano sempre chiuse. Di fatto, le casette che aprono negli orari indicati nell’avviso pubblico sono solo undici e spesso avviene che, negli orari prescritti, anche le restanti undici non siano sempre attive”.

Soresi rimarca il “potere-dovere di controllo da parte del Comune sulla verifica del rispetto delle clausole, patti e condizioni contrattuali nonché l’applicazione di penali in caso di inosservanza delle prescrizioni”. Perciò il capogruppo di Fratelli d’Italia chiede “se l’amministrazione abbia dato effettivo corso ai controlli così come previsto dall’avviso pubblico”. E se, in caso affermativo, l’ente abbia “riscontrato anomalie e, di conseguenza, applicato le penali” o se intenda procedere in questa direzione.

Al netto dei rilievi politici, intanto, il mercato natalizio in piazza Cavalli – il primo organizzato dalla nuova giunta di Katia Tarasconi – divide le opinioni. I commercianti delle casette sembrano perlopiù delusi dalla “scarsissima affluenza di persone – come dice un’esercente – almeno la metà in meno rispetto al passato. E molti banchi, purtroppo, restano chiusi”. Un collega aggiunge: “Gli affari vanno male, la perdita è del 70 per cento a confronto con l’anno scorso. La piazza non è attrattiva”. Va detto che, inevitabilmente, la crisi economica causata dal caro bollette influisce – e non poco – sulla spinta agli acquisti da parte della cittadinanza. “Sì, quest’anno il budget per i regali è ridotto”, conferma una piacentina. Interpellando i passanti all’ombra di palazzo Gotico, comunque, l’allestimento del villaggio natalizio viene promosso: “Le decorazioni sono belle ed eleganti, la piazza è più vicina ai bambini”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: