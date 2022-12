Conto alla rovescia per il Capodanno di piazza Cavalli: ecco il programma

E’ partito il conto alla rovescia verso la festa di Capodanno in piazza Cavalli a Piacenza, che a partire dalle 22.00 di sabato 31 dicembre vedrà protagonista sul palco l’Orchestra Bagutti, con un repertorio per tutti i gusti, dai revival dei più celebri brani della musica leggera italiana e internazionale degli anni ’70, ’80 e ’90 ai più recenti, grandi successi. Se il 2023 verrà accolto in musica, dalla mezzanotte e mezza in avanti la piazza si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto con il dj set di GrooveGuys.

Si tratta di un evento a partecipazione libera e gratuita, promosso dal Comune di Piacenza in collaborazione con Fondazione Teatri e ComUnica, con il sostegno di Crédit Agricole Italia, Ponginibbi Group, Steel e Coro Marketing, nonché di Volley Academy Piacenza (che vedrà parte della squadra salutare il nuovo anno all’ombra del Gotico).

L’invito a festeggiare in piazza Cavalli è esteso anche al pubblico di appassionati che il 31 dicembre gremirà il Teatro Municipale per il tradizionale concerto di San Silvestro, su cui si alzerà il sipario alle 18.00: in scena l’Orchestra Farnesiana diretta dal maestro Yankevych, con musiche di Rossini, Strauss, Morricone, Cajkovski e Borodin.