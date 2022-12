Favole in Libertà prosegue stasera con “Ritratto di giovane signora bionda”

Il “Ritratto di giovane signora bionda”, tela del secondo ‘800 del pittore modenese Giovanni Muzzioli, è l’opera della Galleria Ricci Oddi che introdurrà stasera (28 dicembre) alle 20.10 su Telelibertà (e in replica, come ogni episodio, domani alle 12.30) il nuovo racconto in programma per la striscia quotidiana “Favole in Libertà”, viaggio nelle fiabe della tradizione italiana in compagnia dell’attore Nicola Cavallari e il chitarrista Davide Cignatta, fortunato format sviluppato da Editoriale Libertà e Teatro Gioco Vita, giunto alla sua terza edizione e ambientato quest’anno nelle sale della pinacoteca, a caccia ogni volta di inediti e fantasiosi collegamenti tra le opere esposte e le storie narrate.

La giovane signora del ritratto farà da pretesto per introdurre la figura di una bellissima ragazza che, attraverso un sortilegio, viene tramutata in scimmia. A onore del vero, non è l’unico essere umano destinato a questa strana sorte nella fiaba pistoiese in programma. Il titolo la dice lunga: “Il palazzo delle scimmie”.