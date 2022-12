Favole in Libertà stasera alle 20.10 racconta “I regali del Vento Tramontano”

In una serata d’inverno non c’è niente di meglio che accoccolarsi nel divano e ascoltare una fiaba. Il racconto in programma stasera (29 dicembre), come ogni giorno alle 20.10 (e in replica l’indomani alle 12.30) su Telelibertà (e in live streaming sul sito Liberta.it) per la terza edizione del format “Favole in Libertà”, porta il pubblico delle famiglie e dei bambini di ogni età a scartare “I regali del Vento Tramontano”, favola di tradizione ascrivibile all’area del Mugello narrata ancora una volta dall’attore Nicola Cavallari insieme al chitarrista menestrello Davide Cignatta, coppia d’artisti ormai inossidabile protagonista della striscia ideata da Telelibertà e Teatro Gioco Vita ambientata quest’anno alla Galleria Ricci Oddi.

Il quadro della collezione della Ricci Oddi abbinato stavolta alla fiaba è “Il parroco dell’Angelo Raffaele” (1917) del pittore veneziano Guido Cadorin. Nella favola c’è infatti un prete, che grazie alla sua autorità sottrae la scatola magica a Geppone, innescando la contesa che, non senza difficoltà, lo porterà a riappropriarsene.