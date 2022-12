Favole in Libertà propone stasera la fiaba friulana “La camicia dell’uomo contento”

Un principe è sempre triste e non sa dire cosa lo affligga. Il re, suo padre, ha solo lui e fa di tutto per aiutarlo. Per scoprire come va a finire la vicenda, dal forte valore metaforico, narrata ne “La camicia dell’uomo contento”, fiaba classica italiana della tradizione friulana, bisogna sintonizzarsi stasera (30 dicembre) alle 20.10 su Telelibertà (o in live streaming sul sito Liberta.it) per l’appuntamento quotidiano (e in replica il giorno successivo alle 12.30) con le “Favole in Libertà”.

Ogni racconto viene introdotto da un’opera custodita nella Galleria Ricci Oddi, dove sono state realizzate le riprese. Stavolta non tocca ad un dipinto bensì ad una scultura azzeccatissima, il “Ragazzo triste” (1967) in terracotta patinata dell’artista Vittorio Callegari, scultore natio di Caselle Landi formatosi tra il 1925 e il 1933 all’Istituto Gazzola di Piacenza (dove morirà il 20 maggio del 1977), scultore famoso proprio per i suoi ritratti e busti, in particolare per le “teste di bimbi” particolarmente espressive.