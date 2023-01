Luigino Baldini rieletto segretario provinciale dello Spi Cgil di Piacenza

È ancora Luigino Baldini il segretario provinciale dello Spi Cgil di Piacenza. Eletto una prima volta nel 2015, è stato riconfermato durante il 19esimo congresso provinciale del sindacato dei pensionati: ma il suo mandato terminerà fra pochi mesi. “Per prassi non è possibile ricoprire lo stesso ruolo per più di otto anni – spiega Baldini – io sono stato eletto ad aprile 2015, per cui il prossimo aprile passerò il testimone: ci sarà da preparare la “successione” ma sono certo che sapremo farcela”.

Nel frattempo, all’agriturismo Boschi Celati, dove si è svolto il congresso che ha eletto anche il direttivo, diverse questioni sono finite sotto i riflettori: in primis “un fenomeno nuovo, quello delle persone che si rivolgono a noi chiedendo qualche soldo per andare avanti, per pagare le bollette – spiega Baldini – mai prima d’ora era successa una cosa del genere: la maggior parte sono donne anziane e sole”.

Ma nel mirino dello Spi Cgil finisce anche la questione “sanità e assistenza”: “Il Piano Sanitario Provinciale va completamente riprogettato alla luce delle criticità emerse durante la pandemia – spiega Baldini – in primis va potenziata l’assistenza domiciliare per gli anziani. La pandemia ci ha insegnato che le case residenza anziani molto spesso non sono adeguate per un’assistenza qualificata: occorre quindi che la qualità e la quantità del personale sia implementata”.