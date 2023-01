“Scarpette Rosse”, questa sera su Telelibertà “Il più grande spettacolo del mondo”

Questa sera alle 20.30 “Scarpette Rosse”, il contenitore di Telelibertà dedicato al cinema, propone “Il più grande spettacolo del mondo”, un kolossal del 1952 diretto dal famosissimo regista Cecil B. DeMille, e ambientato nel mondo del circo. Per girarlo DeMille si servì di un celebre circo statunitense, il Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus, facendo partecipare alle riprese i loro artisti e acrobati.

Il film è un dramma sentimentale interpretato da Betty Hutton, Cornel Wilde, Charlton Heston, Dorothy Lamour, Gloria Grahame, James Stewart e intreccia diverse storie della vita del circo. Nel nuovo film di Steven Spielberg “I Fabelmans”, attualmente in sala, “il più grande spettacolo del mondo” viene citato come la grande epifania cinematografica che lo ha fatto appassionare alla magia del cinema.

