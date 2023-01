Giorno della Memoria, al Nicolini la resistenza al Nazismo raccontata ai ragazzi

Si è addentrato nelle vicende della Rosa Bianca il docente Nicola Montenz dell’Isrec intervenuto al conservatorio Nicolini nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria.

Le storie di questo gruppo di giovani resistenti al nazismo sono state raccontate in un incontro che ha visto partecipare il coro di voci bianche del conservatorio diretto da Giorgio Ubaldi e tante classi di ragazzi.

“Perché ricordare qualcosa di orrendo può renderci cittadini migliori? È possibile? Sì, ma lo si deve fare in un certo modo”, spiega Montenz prima di raccontare del gruppo di ragazzi che si oppongono al nazionalsocialismo.

Domani le celebrazioni del Giorno della Memoria entreranno nel vivo con la cerimonia istituzionale alle 10.00 nel Giardino della Memoria sullo Stradone Farnese e la consegna delle medaglie alla memoria di tre deportati.

A seguire, alle 11.00 al Campus Credit Agricole, sempre Montenz interverrà su “La rivoluzione silenziosa: la resistenza civile tedesca al nazismo”: questo incontro, pensato per le scuole superiori, è il primo di preparazione al viaggio della memoria di aprile.

