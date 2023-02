“Opera universitaria a Piacenza”: la proposta del consigliere Putzu

“Costituire anche a Piacenza un’Opera universitaria”. E’ la richiesta avanzata in una mozione presentata dal consigliere comunale Filiberto Putzu (Liberali).

“Piacenza – spiega Putzu nel testo della mozione – vede la presenza di quattro realtà universitarie – Conservatorio di musica “Nicolini” di Piacenza, campus di Piacenza dell’Università Cattolica, campus di Piacenza del Politecnico di Milano e l’Università di Parma con i corsi di laurea in Infermieristica e in Fisioterapia e di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery”, cui va aggiunto lo Studio teologico “Collegio Alberoni” affiliato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università “San Tommaso d’Aquino” di Roma -. Molti studenti provengono da altre città italiane e tanti da stati esteri, e gli studenti che vivono la propria esperienza universitaria a Piacenza rappresentano un potenziale importante per il nostro territorio, in termini economici, di marketing territoriale, di competenze e di innovazione”. Putzu auspica siano avviati ” un dialogo ed una collaborazione tra le università insediate, territorio ed istituzioni- da una parte di rispondere in modo concreto ai reali bisogni degli studenti, e dall’altra di far sì che anche la popolazione universitaria contribuisca ad apportare valore aggiunto al nostro territorio”.