Fiera del vino Fivi dice addio a Piacenza. Il sindaco conferma: “Andrà a Bologna”

Dopo dieci anni, il mercato Fivi – quello dei piccoli viticoltori – lascia Piacenza. La decisione è stata presa dalla Federazione italiana dei vignaioli indipendenti.

Seconda solo al blasonato Vinitaly di Verona e davanti a manifestazioni storiche come Merano Wine Fest, la fiera mercato Fivi è una punta di diamante dell’ente fieristico piacentino. La nuova location è già stata identificata, conferma il sindaco Katia Tarasconi: si tratta del Centro eventi BolognaFiere.

Purtroppo i tentativi compiuti negli ultimi tempi dall’amministrazione comunale di trattenere la manifestazione non hanno sortito effetto. Sul tavolo a quanto pare c’erano proposte di enti fieristici più capienti ed attrezzati di Piacenza Expo, in grado di soddisfare le esigenze di un’associazione che conta oggi sul territorio nazionale 1.500 iscritti – dal Friuli alla Sardegna e dalla Valle d’Aosta alla Sicilia – e ne ha portati quasi un migliaio all’ultima edizione della rassegna tenutasi nel novembre scorso nella nostra città. Visti i numeri in crescita serve più spazio e il Comune avrebbe messo sul piatto due tensostrutture per il 2023 (ma anche la promessa di un nuovo padiglione per il 2024) oltre che l’allargamento dei parcheggi e una miglior logistica della fiera. Troppo poco comunque, o forse troppo tardi.

La perdita di un evento fieristico che per sua connotazione è profondamente legato alla realtà territoriale piacentina, è un rischio di cui Libertà aveva iniziato a parlare cinque anni fa.