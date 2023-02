Lotta alla mafia, in municipio presentate le iniziative e i progetti nel nostro territorio

Se negli anni Novanta si parlava di infiltrazione mafiosa all’interno della nostra terra, oggi in Emilia Romagna (anche alla luce dei tre grandi processi – tra i quali l’operazione Grimilde) si può tranquillamento parlare di radicamento. Ecco, dunque, che le istituzioni del territorio, le province e i comuni, possono e devono recitare un ruolo fondamentale nella lotta alla mafia.

Dal 2009 il Comune di Piacenza è entrato a far parte di “Avviso Pubblico”, associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori pubblici che si impegnano a promuovere la cultura della legalità. Stamattina in Municipio, alla presenza di istituzioni, forze dell’ordine e di alcuni sindaci del territorio, sono state presentate le attività associative e le buone prassi portate avanti nella nostra provincia per cercare di innalzare sempre più argini contro l’infiltrazione mafiosa.

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI