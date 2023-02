Primarie Pd, si apre l’era Schlein: cosa succede a livello locale? Il commento dei dem

Stefano Bonaccini vince a Piacenza, ma Elly Schlein trionfa a livello nazionale. Dopo l’esito delle primarie, il Pd rischia una spaccatura? E quali sono le ripercussioni sul contesto locale? Nella nostra città, infatti, la governance del partito e la maggioranza in consiglio comunale non vedono la presenza di esponenti vicini alla nuova segretaria: a palazzo Mercanti gli eletti legati a Schlein, ovvero Boris Infantino e Matteo Anelli, costituiscono il gruppo di “Piacenza Coraggiosa”, alleato ma distinto da quello del Pd. Nei corridoi si è già aperto il dibattito, con l’ipotesi – per adesso in fase embrionale – che i due esponenti possano aderire alle “truppe” dem. Nella giunta Tarasconi, invece, l’unica rappresentante della neosegretaria Schlein è Serena Groppelli, assessore all’ambiente. Insomma il nuovo assetto del Pd nazionale – più populista e spostato a sinistra, secondo gli osservatori – potrebbe inevitabilmente riflettersi anche sugli equilibri politici della nostra città. Ecco i dettagli nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

