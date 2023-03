Locomotiva caricata sul camion, il mezzo storico è pronto a lasciare Piacenza

La locomotiva a vapore è pronta a partire. Sono iniziate oggi le operazioni di trasloco dello storico veicolo ferroviario conservato in un’area periferica lungo via Diete di Roncaglia a Piacenza: il Comune, che dal 1991 ne è proprietario, ha infatti deciso di accettare la richiesta dell’amministrazione municipale di Castel di Sangro (in provincia dell’Aquila) che ha “manifestato l’interesse ad acquisire la locomotiva, a propria cura e spese, per recuperarla e valorizzarla, esponendola negli spazi antistanti la stazione ferroviaria”.

Dopo un lungo letargo tra ipotesi di valorizzazione e progressivo degrado, il mezzo – trasferito sotto forma di donazione – sta per conoscere una nuova vita in Abruzzo. Nelle scorse settimane, non sono mancate le polemiche su questa scelta della giunta Tarasconi.