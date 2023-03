Flop dei monopattini elettrici a Piacenza: “Attività non sostenibile, serve un rilancio”

I monopattini a noleggio non fanno breccia nei piacentini. Dopo i primi due anni di servizio, il bilancio della società veneta Bit Mobility – firmataria di una convenzione con il Comune – risulta a dir poco negativo: “Nonostante i dati in crescita, qui l’attività non è sostenibile” ammette il direttore operativo Michele Francione.

Parliamo dei mezzi elettrici a due ruote che hanno cambiato il “panorama” viabilistico della nostra città (nel bene o nel male). Risale al 2021 la stipula dell’accordo di 24 mesi tra l’ente e la ditta privata per avviare la sperimentazione dei monopattini in modalità condivisa. Nei giorni scorsi Bit Mobility ha avviato un confronto con la giunta Tarasconi per il rinnovo biennale dell’intesa di concessione delle aree pubbliche, a costo zero per Palazzo Mercanti. L’azienda è in attesa di una risposta definitiva. Di certo, però, c’è l’obiettivo di provare a revisionare il progetto: “Ad oggi Bit Mobility riesce a ripagare le spese dell’attività a Piacenza, ma non registra un utile sufficiente – sottolinea Francione -. Entro la scadenza di maggio, la società vorrebbe ottenere la proroga della convenzione fino al 2025 per rilanciare il servizio di noleggio, anzitutto con la riqualificazione della flotta attraverso monopattini più robusti, con doppio freno e indicatori di direzione”.

“PIANO DI RILANCIO” – La ditta veneta, inoltre, evidenzia l’esigenza di aumentare la presenza capillare dei mezzi. Come? “Ora i monopattini scarichi vengono portati in deposito per qualche ora, prima di tornare pronti all’utilizzo. I nuovi dispositivi, invece, potrebbero essere ricaricati sul posto, senza diminuire i veicoli a due ruote in strada” chiarisce il direttore operativo di Bit Mobility. Fatto sta che l’azienda riscontra un pessimo risultato a Piacenza, a differenza di altre città in cui gestisce il noleggio, ad esempio Bergamo, Firenze, Parma, Rimini, Trento e non solo. “A Piacenza – rimarca Francione – serve un piano di rilancio per far quadrare i conti economici”.

“VALUTAZIONI IN CORSO” – L’assessore alla mobilità sostenibile Adriana Fantini comunica che “al momento il contratto è in essere, l’ufficio valuterà la possibilità di procedere al rinnovo oppure a un nuovo bando”. Non si può escludere, quindi, che il Comune decida di stipulare una convenzione con un altro soggetto.

BILANCIO – Va ricordato che in centro storico i monopattini, in teoria, devono essere posteggiati in appositi spazi di sosta, di cui la società privata auspica di ottenere un incremento così da rendere più visibile il servizio. Per utilizzarli bisogna scaricare l’app “Bit Mobility”, le tariffe variano a seconda del tempo. Nel 2021 i chilometri percorsi sono stati 111mila, quasi raddoppiati a quota 204mila nel 2022. Non abbastanza, però. Gli utenti utilizzatori sono circa 4.700, di cui la metà con abbonamento agevolato. L’anno scorso Bit Mobility ha registrato quattro incidenti, cinque tentativi di furto e 15 atti vandalici.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: