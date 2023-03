Vacche stressate, ruggine del grano, latte contaminato. Ci pensano tre scienziate

L’esplorazione dell’universo femminile impegnato sui fronti scientifici promette e rivela continue sorprese. Storie belle di ragazze e di donne capaci. Nell’anno accademico 2010/2011 le iscritte ad Agraria nell’Università Cattolica erano 175 ma la crescita è stata continua, anno dopo anno. Nell’anno accademico 2021/2022 siamo a 367 iscritte su un totale di 844 studenti in quella che è la facoltà storica dell’Ateneo. Ed ecco tre storie esemplari.

Matilde Passamonti, 27 anni, è genetista e studia lo stress nelle vacche da latte. Irene Salotti è a suo agio con i modelli matematici previsionali sullo sviluppo delle malattie vegetali, e ora è alle prese con la ruggine nera del grano. Claudia Cortimiglia, 38 anni, è laureata in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche a Parma e si occupa di tecniche e modalità per inibire i patogeni negli alimenti come il formaggio, i prodotti lattiero caseari, oppure i salumi. Tre esempi di tenacia e passione. E con uno sguardo al benessere della collettività.

