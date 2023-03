Riserva Mab Unesco Po Grande, non solo turismo: gli obiettivi verso il “Green deal”

I progetti legati alla Riserva Mab Unesco Po Grande sono il tema della 7a assemblea plenaria dei sindaci dei territori della riserva stessa, riuniti a Piacenza nella ex chiesa del Carmine. L’incontro, al quale partecipano l’assessore all’Ambiente del Comune di Piacenza, Serena Groppelli, e il segretario generale dell’Autorità di Bacino del distretto del Po, Alessandro Bratti, è anche l’occasione per illustrare il programma operativo per il biennio 2023-2024.

