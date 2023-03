In consiglio malumori sulla presidente Gazzolo: “Non sostenuta dalla maggioranza”

“Chiudere presto l’iter del bilancio, perché poi inizia la partita della presidenza”. Lo dice più di qualcuno, a microfoni spenti, nella maggioranza del consiglio comunale di Piacenza. Il malumore serpeggia tra i gruppi di centrosinistra, nel mirino c’è la massima carica dell’aula di palazzo Mercanti: la presidente Paola Gazzolo. La gestione dell’emiciclo da parte dell’esponente del Pd non convincerebbe gran parte dei consiglieri che l’hanno scelta meno di un anno fa per guidare le sedute, compresi gli eletti iscritti al suo stesso partito.

Nelle pause dei lavori, tra chiacchiere e reazioni a caldo, i commenti su Gazzolo sono costanti: il giudizio di sfiducia sembra trovare un’intesa bipartisan. Diversi esponenti di maggioranza e minoranza criticano senza sconti la presidente del consiglio comunale, “colpevole” – secondo i detrattori – di non applicare correttamente il regolamento, di non rappresentare l’opposizione e di non garantire abbastanza autorevolezza. L’ultima stilettata è arrivata nella maxi-seduta di giovedì pomeriggio da Jonathan Papamarenghi (civica Barbieri-Liberi), sollevando una questione considerata a lungo latente: “La presidente, non sostenuta dalla sua maggioranza, ha confermato una gestione politica totalmente inadeguata per la quale si aspettano le scuse. Non condivido il suo modo parziale di guidare l’aula, ovviamente a chi siede alla sua destra (il sindaco, ndr) fa comodo”. E nessuno del centrosinistra ha proferito parola per difendere la propria presidente. Non è la prima volta.

Gazzolo, interpellata da Libertà e Telelibertà, si limita a replicare che “in questa fase non servono le polemiche, bisogna lavorare solo per il bene della città”. Ma nella maggioranza ci sarebbe chi viene ritenuto più adeguato a guidare l’aula di palazzo Mercanti: il pressing di alcuni consiglieri contro la presidente è sempre più intenso. Anche se va detto che, ad oggi, nessuno ha chiesto una procedura di revoca.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: