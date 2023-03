Lega: “Così le direttive Ue danneggiano Piacenza”. Al via un ciclo di convegni

Al via un ciclo di convegni targati Lega per “fare luce sulle direttive europee che danneggiano il territorio piacentino”. Ad annunciare l’iniziativa è il segretario provinciale del Carroccio Luca Zandonella.

A seguito della recente approvazione da parte del Parlamento europeo della proposta di direttiva che prevede l’obbligo di realizzare interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali, la Lega – in collaborazione con Confedilizia – ha anzitutto deciso di organizzare un approfondimento sulla tematica. L’incontro che si terrà il 30 marzo avrà come ospiti Marco Zanni, europarlamentare e presidente del gruppo “Identità e Democrazia”, e Giorgio Spaziani Testa, presidente nazionale di Confedilizia. “Entrambi stanno da tempo sottolineando pubblicamente la pericolosità di questa normativa per il popolo italiano – spiega Zandonella – sarà quindi l’occasione per spiegare ai cittadini cosa prevede questa direttiva”.

Antonino Coppolino, presidente provinciale di Confedilizia, aggiunge che “la Camera dei Deputati, nei giorni scorsi, ha approvato una mozione di maggioranza che impegna il governo ad adottare le iniziative di competenza al fine di scongiurare l’introduzione di una disciplina giudicata pericolosa per il nostro Paese”. Il convegno si terrà giovedì alle 21 nella sala dell’hotel Ovest in via Primo Maggio a Piacenza, con i saluti iniziali del commissario emiliano della Lega e capogruppo in Regione Matteo Rancan e della senatrice Elena Murelli.