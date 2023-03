Questionario sul Pug, termine al 14 aprile. Fantini: “Oltre 600 i moduli arrivati”

Sprint finale per il questionario aperto a tutti i cittadini nell’ambito del percorso partecipato che condurrà alla stesura del nuovo Piano urbanistico generale: già più di 600 quelli compilati, nella versione online sul sito www.comune.piacenza.it – raggiungibile direttamente anche dalla home page – e in quella cartacea distribuita presso varie sedi di servizi municipali.

“Per rendere ancor più accessibile, a tutte le persone interessate, questa opportunità – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Adriana Fantini – non solo prorogheremo la scadenza del questionario dal 31 marzo, come originariamente previsto, a venerdì 14 aprile, ma abbiamo messo a disposizione le copie cartacee anche presso i due sportelli Informasociale, in via XXIV Maggio 28 e in via Taverna 39, nonché al Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia”.

I tre nuovi spazi si aggiungono, a partire da oggi, a tutte le sedi delle biblioteche comunali (Passerini Landi e decentrate della Farnesiana, di viale Dante e della Besurica), al Quic di viale Beverora, alla portineria d’ingresso del Municipio a Palazzo Mercanti e alla biglietteria dei Musei Civici di Palazzo Farnese, dove i moduli sono disponibili già dal 20 febbraio scorso.

“Il nostro obiettivo – spiega Adriana Fantini – è quello di poter contare su contributi che siano sì numerosi, ma anche capaci di restituire una fotografia delle diverse fasce d’età, delle zone di residenza e delle caratteristiche – dal titolo di studio alla professione – che connotano la composizione della nostra comunità. Per questo vorrei invitare tutti coloro che ancora non lo hanno fatto, a cogliere l’occasione di far sentire la propria voce, segnalando i propri luoghi del cuore, la necessità di infrastrutture e servizi, le criticità e gli elementi positivi che riscontrano ogni giorno sul territorio. Le domande sono molto agili, la maggior parte a risposta multipla o richiedenti una semplice valutazione; il tutto comporta un minimo dispendio di tempo, ma ogni indicazione che riceveremo sarà preziosa e ne terremo conto nell’analisi finale dei risultati”.

“Ringrazio sin d’ora – conclude Fantini – le tante persone che già hanno aderito, così come le realtà associative che stanno inviando i propri progetti e approfondimenti all’indirizzo [email protected] Presto ci sarà occasione di incontrarsi, nella cornice della Casa del Piano a Palazzo Farnese, anche per appuntamenti tematici dedicati alla pianificazione urbanistica e al volto delle nostre città in costante trasformazione. Stiamo definendo un ciclo di iniziative di cui daremo notizia prossimamente, ma l’intento di fondo è sempre lo stesso: far sì che il Pug rappresenti, per Piacenza, un’opportunità di dialogo, confronto, partecipazione e crescita”.