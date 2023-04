Fare cinema, 16 selezionati al corso di sceneggiatura. C’è anche una piacentina

Sono 16 i corsisti selezionati per prendere parte allo storico corso di alta formazione “Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film” condotto dai pluripremiati sceneggiatori Valia Santella e Bruno Oliviero, in programma da aprile a novembre tra Piacenza e Bobbio.

Quasi cento le candidature arrivate alla segreteria di Fondazione Fare Cinema. Sono state valutate da Santella e Oliviero che in seguito hanno selezionato e convocato a Piacenza i possibili candidati per un colloquio. Da questa prova orale sono usciti i 16 partecipanti (di età compresa tra i 20 e i 40 anni) che fin dalle prime lezioni, potranno calarsi nella pratica del mestiere di sceneggiatore, sperimentando un approccio alla scrittura simile, se non del tutto aderente, a quello che ritroveranno in ambito lavorativo.

Tra di loro anche una piacentina: Silvia Zanetta. Gli altri partecipanti sono Marta Bedeschi (residente a Imola), Vivian Barbullushi (Rimini), Kamil Dabrowski (Bologna), Lorenzo Fanti (Imola), Andrea Hanau (Ferrara), Cosimo Maj (Ferrara), Pietro Migliaccio (Valsamoggia), Corrado Monina (Modena), Giulio Pettenò (Busseto), Margherita Piccoli (Bologna), Laura Raccanelli (Modena), Riccardo Rigoni (Cesena), Lena Rumy (Forlì), Francesca Tozzi (Reggio Emilia), Giulia Vannozzi (Parma).

I 16 corsisti oggi si trovano insieme per la prima volta a Piacenza per l’inizio delle lezioni al secondo piano di Xnl. Il corso, gratuito perché realizzato con risorse del Fondo sociale europeo 2021-2027 e della Regione Emilia-Romagna, contempla due grandi novità: la prima è che una parte delle lezioni si svolgerà a Bobbio durante il Film Festival offrendo ai corsisti la straordinaria opportunità di partecipare (gratuitamente) a tutte le attività del Festival e di incontrare gli artisti ospiti della manifestazione. La seconda riguarda lo svolgimento di una parte del corso a Piacenza a Xnl.