La carriera di Donaggio nel libro “Come sinfonia”: presentazione in Xnl

Introdotto da Mario Magnelli, vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, e dalla direttrice di Bottega Xnl Paola Pedrazzini, il musicista e compositore Pino Donaggio in Xnl ha raccontato al pubblico pezzi e tappe della sua carriera, celebrata nel libro “Come sinfonia” curato dal critico cinematografico Anton Giulio Mancino. L’incontro, animato da Mancino e dal musicologo Roberto Calabretto, si è aperto con alcune clip dalle diverse stagioni della vita del compositore, la sua partecipazione a Sanremo con “Io che non vivo” nel 1965, per proseguire con pezzi dei film famosi per i quali ha curato la colonna sonora, come “A Venezia… un dicembre rosso shocking”, “Vestito per uccidere”, “Non ci resta che piangere”. In chiusura Donaggio ha cantato insieme al pubblico il ritornello di “Io che non vivo”.

