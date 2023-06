Sarà Bellocchio il maestro di “Bottega XNL-Fare Cinema”. Il bando per aspiranti registi

È online l’edizione 2023 del bando per partecipare al corso di alta specializzazione in regia cinematografica “Bottega XNL – Fare Cinema”, lo storico progetto di Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, che per il secondo anno consecutivo rientra sotto l’egida dell’innovativo progetto culturale “Bottega XNL”, la sezione di Cinema e Teatro di XNL Piacenza, il Centro dedicato alle arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano presieduta da Roberto Reggi.

Per l’edizione 2023 il corso, organizzato in collaborazione con Kavac Film (la casa di produzione di Rapito), sarà diretto proprio da Bellocchio dopo che nelle passate edizioni era stato affidato a Gianni Amelio, Giorgio Diritti, Daniele Ciprì, Sergio Rubini e, lo scorso anno, a Leonardo Di Costanzo.

Il corso è finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio diretto da Bellocchio e fornisce agli allievi la straordinaria occasione di seguire e partecipare direttamente alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche “sul campo”.

Il percorso formativo, aperto a giovani dai 18 ai 35 anni che desiderano lavorare nel mondo del cinema, prenderà il via il 28 luglio 2023 a Bobbio e si concluderà il 6 agosto nella sua dimensione intensiva e residenziale, sfruttando anche la concomitanza di “Bottega XNL – Fare Cinema” con il Bobbio Film Festival che offrirà ai corsisti la possibilità di incontrare e confrontarsi con alcuni fondamentali protagonisti della scena cinematografica italiana.

A settembre il corso riprenderà presso XNL Piacenza, per una serie di incontri e masterclass di altissimo livello. La partecipazione al corso è gratuita e a numero chiuso. Il termine ultimo per inviare la candidatura è il 16 luglio.

“Con le edizioni 2023 delle Botteghe Fare Cinema e Fare Teatro, quella che è partita come la sperimentazione annuale di un metodo di lavoro innovativo si sta tramutando in una realtà sempre più solida – è il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi -; a conferirle particolare autorevolezza, quest’anno, è anche la presenza attiva del Maestro Marco Bellocchio, acclamato dalla critica come uno dei più importanti registi italiani. Grazie alla presenza di grandi maestri e la partecipazione di tanti giovani pieni di talento, Bottega XNL prosegue il suo cammino per attestarsi come punto di riferimento per l’alta formazione al mestiere delle arti cinematografica e teatrale”.

“La presenza di Bellocchio alla guida di Fare Cinema nell’ambito di un progetto a cui tengo moltissimo come Bottega XNL mi fa particolarmente piacere, inoltre la soddisfazione è duplice – racconta la direttrice artistica di Bottega XNL, Paola Pedrazzini – perché proprio in questi giorni sta giungendo a conclusione il progetto “gemello” di Bottega XNL-Fare Cinema, ovvero Bottega XNL-Fare Teatro, con Marco Baliani come maestro e la messa in scena con i suoi allievi di Edipo al Festival di Teatro Antico di Veleia, un lavoro intenso e appassionante e anch’esso pienamente nello spirito con cui Bottega XNL è stata immaginata, ovvero il metodo rinascimentale della “bottega”, dove gli allievi lavorano con il maestro alla realizzazione di un’opera d’arte”.

COME PRESENTARE LE DOMANDE – Le domande dovranno essere presentate entro il 16 luglio all’indirizzo [email protected], allegando domanda di iscrizione, curriculum professionale individuale, breve lettera di motivazione e un video di 5’ complessivi di materiali audiovisivi già realizzati.

Tutte le informazioni complete e dettagliate sono reperibili direttamente nel bando scaricabile sul sito: www.fondazionefarecinema.it e www.xnlpiacenza.it.