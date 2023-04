“Industriando”, i cento anni di Sapio e il futuro nell’idrogeno su Telelibertà

Stasera Industriando si sposta nell’affascinante mondo dei gas, entrando nello stabilimento piacentino di Sapio. Il Gruppo Sapio è azienda leader in Italia nella produzione e commercializzazione di gas industriali e medicinali. Una realtà presente anche nella nostra provincia, guidata dal direttore Fabio Pollorsi: “Qui a Piacenza abbiamo magazzini per lo stoccaggio e anche la parte distributiva con l’ufficio supply-chain, sia per la parte industriale che per quella sanitaria, SapioLife”.

Un servizio che si rivolge alle aziende del territorio, che devono rifornirsi di gas specifici e da confezionare su misura. Sapio però ha anche una divisione dedicata all’area medicale, che ad esempio prevede la fornitura di ossigeno sia agli ospedali sia ai privati. Un ambito divenuto centrale durante le fasi più critiche della pandemia, nelle quali la richiesta di bombole era particolarmente elevata.

Durante la puntata di Industriando i dirigenti e dipendenti di Sapio ripercorreranno anche quei momenti, con uno sguardo però rivolto verso il futuro: “Nella pandemia siamo stati in prima linea, è stata la sfida più difficile. Per il futuro l’obiettivo di Sapio è diventare punto di riferimento per l’idrogeno, sul quale l’azienda sta puntando con convinzione”.

Il Gruppo Sapio nel 2022 ha festeggiato i cento anni di storia: “Dall’intuizione delle famiglie Dossi e Colombo del 1922 di strada ne è stata fatta, sempre però con quelli che per me sono i tre valori chiave dell’azienda, ovvero responsabilità, sostenibilità ed equità”, spiega Fabio Pollorsi.

Appuntamento a stasera alle 20:05 su Telelibertà e poi, sempre disponibile on-demand, sul portale “www.teleliberta.tv”.