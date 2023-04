Allegro con brio e festival MusicMediale: primavera in musica per i giovani

La primavera “riaccende” la musica. Dal 21 maggio al 21 giugno, appuntamento con le due rassegne che rinnovano la collaborazione tra Conservatorio Nicolini e Fondazione Teatri di Piacenza, nel segno dell’attenzione ai giovani e ai nuovi linguaggi musicali. Torna Allegro con brio, che propone anche quest’anno i concerti aperti alla città alla Sala dei Teatini, e si consolida il Festival MusicMediale, nato nel 2022 e dedicato alla musica contemporanea, con la seconda edizione che vedrà il debutto della nuova opera Il viaggiatore favoloso di Roberto Solci, in programma al Teatro Municipale nel giorno della Festa della Musica.

Si parte domenica 21 maggio alle 17, alla Sala dei Teatini con il primo dei cinque concerti domenicali di “Allegro con brio”, che vedranno protagonisti docenti e allievi del Conservatorio Nicolini, in un ideale ponte tra formazione e palcoscenico: un’unione di forze e intenti artistici che presenta alla città i protagonisti dell’Università musicale piacentina. Fino al 18 giugno, i concerti a ingresso libero spazieranno dalla tradizione a nuove scelte di repertorio. Accanto agli organici cameristici, come l’Ottetto per fiati e archi su musica di Franz Schubert che aprirà la rassegna, o il Quintetto per Archi per compositori quali Mozart e Mendelssohn, non mancheranno autori del Novecento e contemporanei, come nel concerto per soprano e pianoforte dal titolo “Flora e Fauna”, o nell’appuntamento con il Nicolini Jazz Quartet. I programmi abbracceranno un ampio arco di stili e provenienze, anche all’insegna dell’originalità. L’ultimo appuntamento di Allegro con Brio, domenica 18 giugno, con le due azioni musicali di “Teatro immaginato”, farà da ideale trait d’union tra le due rassegne, inaugurando il Festival MusicMediale, in programma fino al 21 giugno, incentrato sulla musica del XX e XXI secolo.

MUSICMEDIALE – Giunto quest’anno alla seconda edizione, MusicMediale sarà una vera e propria festa rivolta alla città, che per quattro giorni coinvolgerà diversi spazi, dalla Sala dei Teatini alla Galleria Ricci Oddi, dal Conservatorio Nicolini al Teatro Municipale. Sarà l’occasione per riflettere sui nuovi linguaggi e sul futuro del teatro musicale con l’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’elettronica, che saranno parte determinante del processo creativo dell’opera, assieme all’unione di diverse discipline artistiche. Nell’ambito del Festival, verrà coprodotta dalla Fondazione Teatri di Piacenza e dal Conservatorio Nicolini un’opera contemporanea in prima assoluta, che debutterà il 21 giugno alle ore 20.30 al Teatro Municipale, in occasione della Festa della Musica: Il viaggiatore favoloso ovvero il diavolo beffato, musica e libretto di Roberto Solci, anche maestro concertatore e direttore dell’Ensemble contemporaneo del Conservatorio Nicolini. Musicista e studioso riconosciuto a livello internazionale, vincitore di numerosi premi, Solci spazia dalla musica antica a quella contemporanea e ha composto e diretto opere per il Ravenna Festival e prestigiosi teatri e istituzioni internazionali. L’opera in un atto e quattro quadri sarà firmata dal regista Roberto Recchia, che dopo “Il Conte di Kevenhüller” nella scorsa edizione del Festival MusicMediale, torna a confrontarsi con i linguaggi del teatro musicale contemporaneo, all’insegna della multidisciplinarietà e dell’attenzione ai giovani artisti. La nuova opera vedrà impegnati in scena, insieme a Recchia nel doppio ruolo del “viaggiatore favoloso” e del diavolo, quattro giovani cantanti del Conservatorio Nicolini, e si avvarrà dell’Electronic Sound Design affidato al Dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali del Nicolini. Al posto di una tradizionale scenografia, durante l’esecuzione dell’opera si vedrà l’esibizione di Live Painting del giovane e affermato artista camerunense Afran, scultore, pittore e performer, classe 1987, vincitore di diversi premi e protagonista di mostre internazionali in Africa, Europa e America. Nel foyer del Teatro, prima dell’opera, il pubblico potrà ascoltare anche quest’anno un’installazione sonora a cura della Scuola di Musica Elettronica del Conservatorio Nicolini.

Viaggiatore favoloso

Allegro con brio

