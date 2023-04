Tappa del Radio Bruno Tour in piazza Cavalli, il Comune stanzia 50mila euro

Piacenza sarà sede il 26 giugno di una delle tappe del “Radio Bruno Estate-Tour 2023”, il festival musicale, organizzato da oltre 25 anni, che farà tappa nelle principali piazze dell’Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

Il Comune di Piacenza contribuirà erogando 50mila euro e rendendo disponibile piazza Cavalli per ospitare i cantanti e per l’allestimento delle strutture. L’appuntamento, a ingresso gratuito, secondo l’amministrazione rientra nelle iniziative di promozione e marketing territoriale.

La manifestazione sarà trasmessa sui canali radio e tv di Radio Bruno e su una rete televisiva Mediaset.

Il Comune pubblicherà anche in bando per cercare eventuali sponsor privati, nel caso si trovassero il finanziamento di 50mila euro verrà ridotto.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà