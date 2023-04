Dalla pietra d’inciampo a concerti e corteo: Piacenza celebra il 25 aprile

È festa d’aprile. E anche Piacenza si prepara a celebrarla. Tanti sono gli appuntamenti in programma per il 78esimo anniversario della Liberazione: dall’inaugurazione della pietra d’inciampo in memoria dell’avvocato militante antifascista Francesco Daveri allo spettacolo “L’ultima notte di Montefiorino”, dai concerti alle presentazioni dei libri. A presentarli in municipio sono stati l’assessore Serena Groppelli, i presidenti dell’Anpi provinciale e dell’Associazione dei partigiani cattolici Romano Repetti e Mario Spezia e il vicepresidente dell’Isrec Fabrizio Achilli. Presenti anche il presidente del Museo provinciale della Resistenza piacentina Andrea Losi che ha segnalato l’apertura della realtà per tutta la giornata del 25, la rappresentante dell’Istituto Nastro Azzurro Marilena Massarini e il presidente dell’Associazione dei combattenti e degli internati militari Raffaele Campus che ha organizzato altre iniziative il 23 e il 24 a Fornovo.

Il fulcro delle celebrazioni sarà chiaramente il 25 aprile con il canonico corteo che partirà dalle 10 da piazzale Genova per arrivare in piazza Cavalli, rendendo omaggio al monumento della Resistenza (Dolmen) sullo stradone Farnese: all’ombra del Gotico ci saranno i discorsi istituzionali della sindaca Katia Tarasconi e della presidente della Provincia Monica Patelli. A tenere l’allocuzione ufficiale sarà la presidente nazionale dell’Associazione dei partigiani cristiani Maria Pia Garavaglia. A seguire la celebrazione religiosa nella chiesa di San Francesco. Al pomeriggio però i festeggiamenti proseguono: lo ha ricordato Repetti, segnalando le animazioni per i bambini “Luna di caffè” che partono alle 15, ma anche lo spettacolo “L’ultima notte di Montefiorino” con Enrico Salimbeni. La pièce era stata presentata lo scorso anno a Pontenure con un buon successo di pubblico: torna in occasione della giornata della Liberazione, seguita dalle 18 dal concerto del Media Nicolini Choir diretto dal maestro Giorgio Ubaldi e di Erica Opizzi e Antonio Amodeo per chiudersi alle 20.45 con l’esibizione dei Cani della Biscia.