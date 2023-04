“Polvere di guerra”: dal 4 al 14 maggio la mostra al centro Il Samaritano

Dal 4 al 14 maggio sarà attiva presso il centro il Samaritano (Caritas Diocesana di Piacenza – Bobbio, in via Giordani 14) una mostra esperienziale dal titolo “Polvere di guerra – dalle macerie alla costruzione di pace”.

La mostra è il frutto della collaborazione nella progettazione e realizzazione da parte dell’Area Promozione Giovani Emergenze e Mondialità di Caritas Diocesana, dei volontari di Amnesty Piacenza, Emergency Piacenza. Il lavoro è stato supportato dalle competenze tecniche dei docenti e studenti del corso di grafica di Endofap Don Orione e del Liceo Artistico Cassinari di Piacenza.

Si tratta di una mostra esperienziale: i visitatori partiranno in gruppi e verranno condotti nella sperimentazione del vissuto di chi si trova a dover scegliere se rimanere o fuggire da una città distrutta e dilaniata dalla guerra. L’ossatura della mostra è composta dalle 12 incisioni di Luigi Ferrari, che verranno trasformate ed arricchite da stimoli visivi, sonori e corporei. Scopo della mostra è portare il visitatore a vivere sulla propria pelle le macerie della guerra per condurlo in una riflessione più ampia sugli strumenti possibili di costruzione quotidiana della pace. La mostra è aperta alla cittadinanza (dai 12 anni in su) e alle scuole. Per le classi (dai 12 anni in su) sono previste visite tutte le mattine dal lunedì al sabato su due appuntamenti : prima visita con inizio alle ore 8.30, seconda visita con inizio alle ore 11.00. Ogni visita guidata esperienziale dura circa 100 minuti. Per la cittadinanza sono previsti turni di visita pomeridiani nei weekend e in alcuni giorni feriali.