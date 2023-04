Cucinotta e altri 14 artisti al Municipale per celebrare i 25 anni di Progetto Vita

Comici, cantanti e musicisti insieme per celebrare i 25 anni di Progetto Vita. E’ tutto pronto per la nona edizione del Gran galà “amici del cuore” che vedrà esibirsi al teatro Municipale di Piacenza 14 ospiti illustri che si susseguiranno sul palco a ritmo di sketch e risate durante una serata magica nella quale verrà elargita anche una donazione per l’associazione che ha permesso di installare 1.161 defibrillatori sul territorio piacentino e salvare 140 persone.

La madrina della serata sarà Maria Grazia Cucinotta che dividerà il palco con volti noti come quelli di Raul Cremona, il duo comico dei Panpers, Gianluca Impastato, Antonio Ornano, il cantante piacentino Marco Rancati e tanti altri. Comicità e musica per un evento che non perde di vista l’obiettivo di Progetto Vita: investire nella cultura della prevenzione perché “usare un defibrillatore è semplice”. “Venticinque anni di grandi risultati che sanno di vita – le parole del consigliere di Progetto Vita Ernesto Grillo -. Vogliamo festeggiarli insieme ai nostri concittadini. Per il futuro continueremo a investire nella cultura della prevenzione andando nelle scuole e nei condomini, organizzando incontri e lezioni su come utilizzare correttamente il Dae”.

Lo spettacolo – presentato in municipio dall’organizzatore Giampiero Baldini di Hpi Event accanto all’assessore alla Cultura Christian Fiazza, Ernesto Grillo e Matteo Bensi in rappresentanza dell’omonima orchestra – inizierà alle 20.15 di venerdì 28 aprile. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono 3477 987728. Una serata di quattro ore “realizzata grazie alla disponibilità di amici artisti che vengono qui gratuitamente perché vogliono dare il loro contributo a un’associazione così importante” specifica Baldini. Dello stesso avviso l’assessore Fiazza: “Un evento al quale la nostra città tiene particolarmente”.

Durante la presentazione, Grillo ha tenuto a ringraziare gli organizzatori precisando i prossimi obiettivi dell’associazione che ha reso Piacenza primogenita per quanto riguarda la prevenzione cardiologica: “Abbiamo installato circa 200 defibrillatori nei condomini – le sue parole – ma non basta, serviranno corsi per limare la parte emotiva che alle volte porta le persone a non utilizzare il Dae. Ricordo che circa il 65% degli arresti cardiaci avviene all’interno delle mura domestiche, un dato che insieme possiamo contribuire a far abbassare”.