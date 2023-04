“Entro il 2024 pronto il Pug di Piacenza”. Confronto con Reggio Emilia e Parma

A Palazzo Farnese altro passaggio importante in vista della stesura del Pug (piano urbanistico generale) riguardante il futuro della nostra città. La strada per l’approvazione del piano è ancora lunga, ma ha di fronte a sé passaggi che non si possono saltare come la partecipazione dei cittadini e la condivisione di progetti e idee con enti limitrofi. A palazzo Farnese, la Piacenza del futuro è stata al centro del confronto tra l’assessore all’urbanistica Adriana Fantini e i colleghi di Parma e Reggio Emilia.

A margine dell’incontro Fantini ha precisato che “se saremo bravi pensiamo di arrivare all’assunzione entro il dicembre di quest’anno per poi arrivare all’approvazione ufficiale entro la fine del 2024”. Accanto a Fantini sono intervenuti l’assessore alla Rigenerazione Urbana del comune di Parma Chiara Vernizzi e il Vicesindaco con delega Rigenerazione ed Area vasta di Reggio Emilia Alex Pratissoli. “Le parole chiave – spiega Vernizzi – sono azzeramento del consumo di suolo, la mobilità sostenibile e mobilità dolce, ed ovviamente non può mancare la partecipazione con la cittadinanza”. “Fare un Pug – prosegue l’assessore Pratissoli – è una grande occasione per una cooperazione territoriale e un impegno a investire a rendere l’Emilia sempre più bella e collaborativa”.

Il comune di Reggio Emilia è il più avanti nella corsa all’approvazione del Pug che si terrà lunedì prossimo. Tra i punti comuni all’interno dei lavori promossi dalle tre amministrazioni ci sono la neutralità climatica, lo stop al consumo di suolo e l’attenzione all’ambiente. Durante l’incontro diversi gli interventi e i quesiti posti dai cittadini presenti.