Anche nella nostra provincia i sindacati confederali celebrano oggi la Festa dei lavoratori, un Primo maggio dedicato ai 75 anni della Costituzione.

Appuntamento come ormai tradizione a Piacenza e Monticelli.

In città si partirà alle 8.30 con l’omaggio al monumento ai Caduti sul lavoro nell’omonima via alla Farnesiana, a cui seguirà, alle 9.30 in piazzale Genova, la formazione del corteo e la sfilata con i cittadini, le istituzioni e la banda Ponchielli lungo corso Vittorio Emanuele. Alle 10.30 in piazza Cavalli, infine, l’iniziativa “Parole, musica e pensieri sul lavoro” con la partecipazione di Anmil, Arcigay e Coordinamento Donne: il dibattito coi tre segretari provinciali sarà coordinato dalla giornalista Elena Caminati.

A Monticelli, invece, la celebrazione inizierà alle 9.30 con il concentramento del corteo in piazza Matteotti; alle 10.00 omaggio ai Caduti partigiani, a quelli di tutte le guerre e a quelli sul lavoro. Alle 11.00 nel giardino del municipio è in programma l’allocuzione di Federico Ghillani, segretario generale Fnp Cisl Parma e Piacenza.

