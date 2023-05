Il tempo di sbrigare le incombenze burocratiche e poi il terzo mandato di Giuseppe Cavalli alla guida di Piacenza Expo potrà partire a tutti gli effetti.

Questa mattina, a latere della presentazione della fiera “Via Emilia Classic” che si è tenuta nella sede della cooperativa San Martino (uno dei nuovi soci privati dell’ente fieristico), lo stesso Cavalli ha presentato i due nuovi ingressi nel consiglio d’amministrazione di Piacenza Expo: Erika Colla e Elisabetta Montesissa, entrambe imprenditrici. “Siamo molto orgogliose di questa chiamata, per certi versi inaspettata. Lavoreremo nell’ottica di far bene per il territorio e promuoverlo in tutti i contesti possibili”, hanno detto.

“Il mio cammino prosegue – ha spiegato Cavalli – ringrazio tutti i soci della fiducia che mi hanno accordato. In questi sei anni abbiamo ottenuto importanti risultati. Proseguiremo nel solco dell’impegno per il territorio”.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà