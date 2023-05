“Via Emilia Classic”: auto e moto d’epoca protagoniste nel week end a Piacenza Expo

Si scaldano i motori a Piacenza Expo in vista di Via Emilia Classic, mostra-mercato dedicata alle auto e alle moto vintage, al motorismo storico e sportivo e al mototurismo.

La seconda edizione di questo evento fieristico nel segno delle due e delle quattro ruote d’epoca si svolgerà sabato e domenica nei padiglioni e nell’ampia area esterna di Piacenza Expo.

Con la presenza di 130 espositori provenienti da tutta Italia, l’apporto organizzativo di Estrela Fiere e il patrocinio a Aci Piacenza, Destinazione Turistica Emilia, Club piacentino auto e moto d’epoca e della Federazione Motociclistica italiana, “Via Emilia Classic” sottolinea a pieno titolo l’apporto del territorio piacentino alla Motor Valley Emiliana.

Nel Padiglione 1 troveranno spazio le proposte di restauratori, officine e laboratori, tappezzieri, carrozzieri e preparatori che avranno la possibilità di promuovere, nel giusto contesto, la loro arte e la loro tecnica nel recupero di esemplari unici.

Ma “Via Emilia Classic” sarà anche una grande vetrina commerciale per concessionari e commercianti. La principale novità di questa seconda edizione è rappresentata dalla grande asta internazionale di auto e moto d’epoca – organizzata da Piacenza Expo e da Iori Case d’Aste – in programma domenica maggio nel padiglione 2.

