Premio Anguissola a giovani talenti. La scrittrice Efionayi: “Nessuno nasce razzista”

Vittoria Paratici con “Ophelia”, della 2B del liceo Respighi e Alexandru Moisa con “Partendo dal nulla” della 4B del liceo Gioia sono i primi classificati, a pari merito, nella sezione scrittura del Concorso Letterario Giana Anguissola 2023, giunto alla 17esima edizione.

Le premiazioni si sono tenute stamattina, 3 maggio, a Palazzo Gotico, a Piacenza. Ospite d’onore la scrittrice Sabrina Efionayi, resa celebre dal suo libro dal titolo “Addio, a domani”, in cui racconta la sua storia. “Voglio portare un messaggio di speranza e dire che nessuno nasce razzista, ma purtroppo si interiorizzano i preconcetti della società. Ai giovani dico: credete in voi stessi, gli unici confini ve li mettono gli altri”.

Il Premio Letterario è promosso dal comune di Piacenza, dalla biblioteca Passerini Landi, è realizzato in collaborazione con Equilibri e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura. Tema di quest’anno: “Sconfinamenti, letture, narrazione e letterature in movimento”. Sul podio, al secondo posto, è salita Sofia Gandolfi con “Come Icaro” della 5C del liceo Gioia. Bronzo per Cecilia Antenucci, della 4B del Gioia, con il testo poetico “Respira”. Menzione speciale per il miglior video “Raccontare la storia di un partigiano” (in due minuti) di Virginia Usini del liceo Gioia.