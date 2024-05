Premio Giana Anguissola, premiati gli alunni vincitori del concorso letterario

Piccole Marta Palazzesi crescono. È stata proprio l’autrice di libri per bambini e ragazzi a tenere a battesimo il successo raggiunto dagli studenti che hanno trionfato al premio letterario “Giana Anguissola” 2024 per le scuole secondarie di primo grado indetto dal Comune di Piacenza e dalla biblioteca Passerini-Landi in collaborazione con Equilibri e il finanziamento della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

I FINALISTI

Nella categoria Prosa trionfa l’istituto Sant’Orsola grazie a “(In)decisione” di Lucia Baderna della classe 3^. Nella categoria Poesia si aggiudica il primo premio Emma Castelli della classe 3^ dell’istituto Sant’Orsola con “Fiori d’inverno”, e nella categoria Segni, primo posto per Heidy Luna Cantarini della 3^N della Carducci con “Caduta, rinascita”. Fuori concorso, premio speciale “Campioni di lettura” alla 2^A della Dante Alighieri e alla 2^D della Calvino sede Genocchi.