Premio Giana Anguissola, Baccalario: “L’amicizia è l’avventura più grande”

Come si fa a raccontare il senso del viaggiare? I ragazzi delle scuole medie di Piacenza lo hanno fatto con 63 scritti e 152 disegni: gli autori sono i partecipanti del concorso letterario Giana Anguissola riservato alle scuole secondarie di primo grado che si è concluso nel salone di palazzo Gotico. In tutto 17 classi provenienti da una decina di scuole di città e provincia: questi i numeri della partecipazione al concorso che ieri ha nominato i suoi vincitori davanti a una platea di 350 ragazzi.

Ospite d’onore lo scrittore Pierdomenico Baccalario: “Per vivere un’avventura non occorre andare dall’altra parte del mondo, le avventure sono intorno a voi e l’amicizia è l’avventura più grande”.

Nella sezione “scrittura”, ad aggiudicarsi la vittoria è stata Gioia Emanuela Salini della terza M della scuola “Anna Frank” con l’elaborato “Via da tutto”; seconda e terza classificato invece sono Angela Rossi della terza A della Dante e Martina Rocca della terza A della media di Castell’Arquato rispettivamente con i racconti “Il viaggio verso la felicità” e “Oltre lo sguardo”. Una menzione speciale è stata assegnata a Filip Dimitriev della seconda C della scuola Carducci per l’elaborato “Il viaggio”.

Nella sezione “segni” dedicata a disegno, fumetto, pittura e collage, sul podio sono saliti Sara Di Iorio della seconda C della Calvino con l’opera “Futuro ignoto” come prima classificata, Lucia Belforti, Alessandro Gotca, Riccardo Bertuzzi, Jacopo Angiolini e Petar Gjorgjiev della terza A della Dante con il disegno “Come un viaggio in mongolfiera (l’avventura del crescere)” come secondi classificati e Kristel Graziani della seconda A della Calvino con il disegno “Le mie tre più grandi paure”. Alla classe seconda B della scuola Nicolini è stato invece assegnato il titolo di “Campioni di lettura” da parte della biblioteca Giana Anguissola.