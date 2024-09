Concorso Giana Anguissola: podio tutto femminile, sabato 7 settembre la premiazione

È un podio tutto al femminile quello del XV Concorso letterario nazionale Giana Anguissola organizzato dal Comune di Travo con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Sono sei le autrici che si contenderanno la vittoria nelle due sezioni del concorso.

Nella categoria Romanzi le finaliste sono Caterina Pavan con Venti giorni, Oriana Gaetana Rinaldi con La corsa del calabrone e Geppina Sica con Toni cento medaglie.

Le finaliste della sezione Racconti sono invece Angela Bozza con L’importanza di un punto, Mariapia De Conto con Il signor Sognibelli e Antonella Massaro con La cattiveria delle matite violette.

LA PREMIAZIONE

L’evento di premiazione è in programma sabato 7 settembre alle ore 20,45 nella piazzetta dell’Asilo a Travo.

Alla cerimonia interverranno, fra gli altri, la sindaca Roberta Valla, il presidente della giuria Daniele Novara, pedagogista fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e Barbara Schiaffino, direttrice di Rivista Andersen, il più importante mensile italiano di letteratura e illustrazione per bambini e ragazzi che è partner del Concorso.

Nel corso della serata saranno premiati anche vincitori e vincitrici del Premio letterario Giana Anguissola promosso dalla biblioteca Passerini Landi di Piacenza e rivolto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Piacenza e provincia, con il quale il Concorso di Travo ha avviato una collaborazione a partire dall’edizione del 2023.

A ricevere un riconoscimento per il loro talento e impegno saranno Emma Castelli, Lucia Baderna, Charlotte Montermini e Agata Zavattarelli.

LA XV EDIZIONE DEL CONCORSO

Il Concorso letterario nazionale Giana Anguissola, giunto quest’anno alla XV edizione, premia racconti e romanzi inediti per bambini e ragazzi ed è organizzato dal Comune di Travo in collaborazione con la rivista Andersen per rendere omaggio alla grande scrittrice piacentina, che a lungo visse e lavorò nella torre del castello che domina il borgo della Val Trebbia.

La Giuria che ha valutato le opere in concorso è presieduta da Daniele Novara ed è composta da Barbara Schiaffino, Carla Ida Salviati, Rosella Parma, Valeria Depalmi, Roberta Chiapponi, Giorgio Eremo e Giovanni Battista Menzani, a cui si aggiungono i giurati d’onore Adele Mazzari (fondatrice del concorso), Riccardo Kufferle (figlio di Giana Anguissola), Pietro Visconti (direttore del Quotidiano Libertà) e Gaetano Rizzuto (già direttore di Libertà).

Con l’edizione 2024 è stata confermata anche la Giuria Ragazzi, composta da una rappresentanza di studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo di Bobbio, che ha letto e selezionato il miglior racconto inedito a cui spetterà una menzione d’onore.

L’ampia partecipazione di autori esordienti ed emergenti da tutta Italia e la qualità delle opere in gara hanno confermato anche nel 2024 l’ottimo stato di salute del Concorso di Travo, uno dei pochi in Italia dedicati alla letteratura inedita per bambini e ragazzi.

“Merito soprattutto della collaborazione con Rivista Andersen e del sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, puntualizza la sindaca Roberta Valla, che hanno permesso al nostro progetto di fare un salto di qualità e di diventare una manifestazione di rilevanza nazionale. Desidero ringraziare anche Valeria Depalmi e Cinzia Cassinari della Cooperativa Educarte e Maura Zambianchi per il grande lavoro che è stato determinante per il successo di questa edizione”.

Le Serate letterarie e il Concorso Giana Anguissola sono promossi dal Comune di Travo, patrocinati dal Ministero dei Beni culturali e dalla Regione Emilia-Romagna e sostenuti dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Partner organizzativi: cooperativa Educarte e Travolibri.