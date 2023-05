Passione per i motori vintage: partita a Piacenza Expo Via Emilia Classic

Ventimila metri quadrati di area espositiva tra spazi indoor e outdoor, 140 espositori, venti club e associazioni e un solo denominatore comune: la passione per i motori vintage.

Sono i numeri, e le caratteristiche, della seconda edizione di Via Emilia Classic, mostra-mercato dedicata alle auto e alle moto d’epoca, al motorismo storico e sportivo, inaugurata questa mattina a Piacenza Expo dove rimarrà aperta anche domani dalle 9.30 fino alle 17.30.

Taglio del nastro alla presenza del Presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli, del Questore Ivo Morelli, dell’Assessore al Commercio del Comune di Piacenza, Simone Fornasari, del Commissario della Camera di Commercio Filippo Cella e del colonnello Massimo Moreni del 2° Reggimento Genio Pontieri.

Cuore pulsante di Via Emilia Classic la grande esposizione di auto e moto sportive allestita nella prima parte del Padiglione 1, dove i tanti appassionati accorsi nella prima giornata d’apertura hanno potuto ammirare veri e propri oggetti iconici del motorismo sportivo, ma anche autentiche rarità. Tra queste, anche la Fiat 500 Erina, auto prodotta alla fine degli anni Sessanta nelle carrozzerie Zanella di Parma in solo cento esemplari, la Ferrari Enzo del 2004, vettura in fibra di carbonio con motore da 660 CV, così come il Fiat 618, autocarro leggero da lavoro prodotto a metà degli anni Trenta con motore da 2.000 cc e una potenza di 43CV, della collezione Circolo Italiano Camion Storici “Gino Tassi”.

Rarità e tante curiosità anche nel mondo delle due ruote, tra cui spiccano anche le mostre organizzate dal Vespa Club Piacenza per celebrare la GL – modello iconico che festeggia proprio quest’anno i suoi primi sessanta anni – e dal Motoclub Tarquinio Provini con una ricca galleria d’immagini dedicate al grande centauro di Rovereto di Cadeo.

Grande curiosità ed interesse anche per il ricco mercatino con pezzi di ricambio ormai introvabili, per gli stand dedicati al “car detailing” – con oggetti, prodotti e utensili per ripristinare le condizioni generali delle carrozzerie di auto e moto – senza dimenticare gli spazio dedicati agli appassionati delle biciclette d’epoca.

In una città affacciata sul Po non potevano ovviamente mancare i bolidi che viaggiano sull’acqua: lo stand dell’Associazione Motonautica S. Nazzaro, presente con il Presidente Ezio Cremona e l’ex campione mondiale Alex Cremona, ha infatti messo in esposizione un’imbarcazione da competizione reduce dai circuiti del campionato iridato.

In mattinata e nel pomeriggio, sul circuito allestito nell’area esterna, si sono anche svolte le prove eliminatorie del Match Race organizzato dal Club piacentino auto e moto d’epoca. Le finali si svolgeranno domani, così come la grande asta internazionale di auto e moto d’epoca e sportive in programma, sempre domani, con inizio alle ore 15 nel Padiglione 2; tra i tanti lotti all’asta anche la Packard Super Eight del 1937, auto con cui era solito viaggiare Al Capone.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà