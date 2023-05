Radicamento territoriale e spinta green: incontro tra Confesercenti e imprese

Commercio e imprese a confronto. I vertici di Confesercenti hanno incontrato una trentina di imprenditori piacentini che rappresentano venti aziende con cui l’associazione guidata da Nicola Maserati collabora. L’idea è stata quella di proporre, nella sede di Confesercenti, un momento di incontro e reciproca conoscenza per far emergere i tratti distintivi (servizi offerti, dinamiche aziendali, mission, strategie di sviluppo) delle varie aziende che collaborano con l’associazione piacentina: ogni impresa ha avuto così l’occasione di presentare servizi, mission, strategie di sviluppo che stanno alla base delle specifiche collaborazioni e convenzioni stipulate con Confesercenti.

“Si è trattato – sottolinea il presidente di Confesercenti Piacenza Maserati – di un momento molto importante che ha permesso al nostro gruppo dirigente di incontrare direttamente le realtà aziendali dei partner”.

Come si diceva, una ventina sono state le aziende rappresentate e provenienti da svariati settori, dal credito all’assicurativo, dalla formazione all’immobiliare fino alla sicurezza, vigilanza, servizi per il lavoro, raccolta rifiuti, consulenze e servizi per le imprese: a unirle il comune denominatore della solidità, del forte radicamento territoriale, della spinta all’innovazione e una declinazione green.