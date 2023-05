Brillanti studentesse della Cattolica, premiate da Inner Wheel Club e Rotary

Il merito nel percorso formativo di tre studentesse dell’Università Cattolica di Piacenza – che come ha simpaticamente spiegato il direttore Angelo Manfredini, “hanno stracciato tre a zero i maschi” – è stato riconosciuto e premiato da Inner Wheel Club Piacenza, Rotary Club Farnese e Rotary Club Piacenza.

Le tre giovani studentesse – Letizia Bozzetti di Scienze e tecnologie alimentari, Gisella Tatiana Gallardo Vidal di Scienze della Formazione, e Amanda Balduzzi di Economia e Giurisprudenza – hanno un denominatore comune: la bravura negli studi, riconosciuta con la votazione di 110 e lode al termine della laurea triennale, e ora l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale, pronte tra breve ad affrontare il mondo del lavoro.

Presenti alla cerimonia i presidi delle facoltà di Economia e Giurisprudenza, Anna Maria Fellegara, di Scienze della Formazione, Domenico Simeone, e di Scienze Agrarie alimentari e ambientali, Marco Trevisan, oltre ai presidenti delle tre associazioni no-profit.