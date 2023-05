Al via la mostra “Repubblica sia” promossa da Archivio di Stato e Prefettura

È giovedì, il 6 giugno 1946. Sulla prima pagina di Libertà i piacentini di allora leggono: “Il 54 per cento ha optato per la forma repubblicana”. Settantasette anni dopo altri piacentini possono leggere quella prima pagina: lo fanno all’inaugurazione della mostra “2 giugno 1946. Repubblica sia” promossa dall’Archivio di stato di Piacenza con la prefettura. La mostra è stata ufficialmente presentata dalla vicedirettrice dell’archivio Patrizia Anselmi e dall’archivista Sara Fava e sarà visitabile fino al 9 giugno negli orari di apertura dell’archivio di Stato (ossia lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30; mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 17). A essere delineato è un percorso che racconta la liberazione dell’Italia e la tappa importante del 2 giugno fino all’entrata in vigore della Costituzione dal primo gennaio 1948.

Sempre a Palazzo Farnese, da giovedì 25 maggio al 23 luglio nella Sala mostre (l’ingresso è gratuito e gli orari di apertura sono martedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18, mentre venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 18. Per info: [email protected]), è allestita la mostra “L’Italia va al voto”, che raccoglie una serie di manifesti collezionati da Maurizio Cavalloni che raccontano lo scontro politico delle elezioni del 1948.