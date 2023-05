A Piacenza Expo il via al FunCon: l’evento dedicato a cosplayer e gamer

Il 27 e 28 maggio si svolgerà a Piacenza la prima edizione di “FunCon”, un evento dedicato a tutti gli appassionati di fumetti, cosplay, games e videogames, organizzato da JustForFun in “joint venture” (associazione temporanea di imprese) con GL events Italia e in collaborazione con Piacenza Expo.

Una grane novità per Piacenza Expo che con FunCon si prepara a celebrare la cultura nerd, diventata ormai un fenomeno di massa che coinvolge giovani e non solo di tutto il pianeta. Due giorni di grande festa con un’ampia area espositiva dove trovare fumetti, gadget, oggetti da collezione e costumi e diverse aree tematiche: cosplay (competizioni, sfilate, karaoke e karacosplay, karaoke in costume), Music&live (intrattenimento, esibizioni e concerti degli artisti più amati dal pubblico), Games (giochi da tavolo, di carte e di ruolo), Videogames (storiche console del passato e quelle più all’avanguardia con i titoli del momento), Content Creator (youtuber, tiktoker e streamer incontrano il pubblico di appassionati con “meet&greet” ed eventi di intrattenimento) ed Entertainment (animazione e intrattenimento con associazioni che riproducono fedelmente scenari e costumi di film e telefilm di culto).