Danza, spettacoli e yoga. Sabato e domenica appuntamento al Farnese

Due giorni di spettacoli e dimostrazioni a Palazzo Farnese dove il 27 e 28 maggio approderà “La danza delle rondini farnesiane”. Progetto che nasce dalla collaborazione tra più scuole di danza della città di Piacenza: APS TERSICORE A.E.D.&S., Petit Pas, Ballet Club Step by Step Asd, che hanno deciso di unire le proprie competenze e peculiarità, chiamando importanti artisti e professionisti del settore, per creare un weekend dedicato alla danza nel magnifico cortile del Farnese, cuore del patrimonio artistico e culturale della città.

Il progetto è stato pensato per promuovere la danza, non solo intesa come spettacolo dal vivo, ma anche come attività fisica, che produce numerosi benefici psico-fisici. Seguendo queste premesse si è pensato ad un evento che potesse coinvolgere tutta la cittadinanza (e non solo), di qualsiasi fascia d’età, neofiti ed appassionati di danza, bambini ed adulti, mettendo in risalto le specificità delle singole scuole coinvolte nel progetto.

Sabato 27 maggio sarà dedicato al wellness e all’avvicinamento alla danza e al movimento per tutti coloro che vogliono provare e conoscere questo mondo. Per adulti, verranno proposte attività motorie per il benessere psico-fisico, come Yoga e Gyrokinesis® , e altre discipline coreutiche, ma spesso poco conosciute ai più come Teatro/danza e Tip Tap. Per bambini e ragazzi, invece, si proporranno due laboratori/lezioni: Favole…in movimento® , marchio registrato da Petit Pas, in cui lettura, musica e movimento si fondono; e una lezione di Hip Hop per principianti, anche in questo caso per incentivare a provare ed avvicinarsi a questa disciplina.

Domenica 28 maggio sarà dedicata al mondo della danza accademica. Al mattino avremo un dibattito sull’importanza della danza per il benessere psico-fisico nell’adolescenza con Tiziana Marzaroli docente e pedagogista. Nel pomeriggio, invece, si è voluto valorizzare il patrimonio artistico della città, come il cortile di Palazzo Farnese, riproponendo il modello di “On Stage”, evento realizzato da Roberto Bolle in Piazza Duomo a Milano. In questo caso si alterneranno sul palco, posizionato al centro del cortile, danzatori, coreografi ed insegnanti di fama nazionale. Si partirà con Riccardo Buscarini, danzatore e coreografo che terrà una masterclass di danza contemporanea, e a seguire, Marcella Azzali, diplomata alla prestigiosa Accademia Teatro alla Scala di Milano terrà una lezione di danza classica. Sotto tutto il porticato verranno posizionate sbarre mobili, le/gli allievi saranno tutti vestiti di nero, ricordando appunto le rondini farnesiane ed eseguiranno gli esercizi mostrati dalla Maestra. Sarà un’esperienza unica e mai realizzata prima, un grande evento che coinvolgerà numerosi bambini/e e ragazzi/e dai 10 ai 18 anni circa. Infine per concludere il pomeriggio all’insegna della danza ad alto livello, lo spettacolo conclusivo intitolato “La danza delle rondini farnesiane”, una rassegna di pezzi d’autore.

PUBBLICO

L’evento sarà totalmente a titolo gratuito e aperto a tutti i cittadini di Piacenza e non solo. Infatti, come specificato sopra, si è voluto creare un evento adatto a più fasce d’età e a tipologie di pubblico differenti. Le attività del sabato sono pensate per avvicinare al mondo della danza, inteso come benessere e movimento, tutti coloro che hanno sempre “curiosato” senza mai praticare realmente. Mentre le lezioni della domenica sono pensate per allievi che già danzano e vogliono approfondire la materia. Infine lo spettacolo conclusivo sarà un momento di esibizione e condivisione di alto livello fruibile da tutti, da bambini ad anziani.