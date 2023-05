Tematiche ambientali e transizione energetica, apre a Piacenza il punto Edison

Un confronto sulle tematiche ambientali e sulle le novità in ambito energetico, argomenti assolutamente all’ordine del giorno per aziende e cittadini. L’occasione è stata la inaugurazione del primo punto cittadino di Edison in via Genova, durante la quale si è parlato anche di transizione energetica.

Un pomeriggio anche all’insegna della tradizione e dei sapori piacentini. Un mix di musica dal vivo, trampolieri, e un “apecar” particolare per spiedini e aperitivi.