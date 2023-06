Anche Confesercenti aderisce al gioco di Editoriale Libertà “Una mancia in più”

Le associazioni di categoria hanno subito aderito a “Una mancia in più”, il gioco di Editoriale Libertà che valorizza il lavoro di parrucchieri, baristi e commessi, è proprio questo il motivo per il quale ha deciso di partecipare anche Confesercenti Piacenza.

“Abbiamo aderito a questo nuovo gioco perché lo riteniamo molto utile per valorizzare le categorie che rappresentiamo – ha spiegato il direttore Fabrizio Samuelli – e per far emergere le persone e le attività fondamentali per il territorio”. Il rapporto umano ha assunto ancora più valore dopo l’emergenza Covid: “Questo è un motivo ulteriore per partecipare perché dopo il Covid abbiamo capito quanto sono importanti questi rapporti, un valore aggiunto che va preservato con tanta energia. Certamente sono tutte categorie importanti per Piacenza e anche a livello nazionale, noi quest’anno festeggiamo 50 anni ed è bello anche trovare professioni nuove che offrono grandi opportunità di lavoro”.