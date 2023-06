Teatro in periferia: la rassegna estiva per famiglie nelle frazioni di Piacenza

Oggi a Palazzo Farnese l’incontro per la rassegna estiva “Periferici Teatro”, un progetto che vedrà realizzare sei spettacoli per le famiglie disposti su sei frazioni della città di Piacenza. I luoghi che verranno interessati sono Mortizza, Roncaglia, Montale, Pittolo, Besurica e Borgotrebbia. Le sei rappresentazioni si terranno in spazi aperti, pubblici o privati a partire dalle 20.30: da giovedì 15 a Borgotrebbia e venerdì 16 a Montale, si proseguirà la settimana successiva mercoledì 21 giugno a Roncaglia e 22 giugno a Mortizza. Le ultime due serate saranno il 28 e 29 giugno alla Besurica nel giardino comunale e a Pittolo nell’oratorio parrocchiale.

Il progetto è realizzato in collaborazione con le compagnie piacentine “Chezactors”; produttori di numerosi spettacoli di prosa, cinque laboratori internazionali e numerose letture, e “Quarta parete”, impegnate in produzioni, formazioni ed animazioni teatrali, attività di sviluppo culturale e promozione sociale. Assieme a “Piacenza Kultur Dom” (Pkd), un’associazione culturale nata nel 1997, metteranno in scena le loro produzioni teatrali.

Date in rassegna

15 Giugno Quarta Parete Borgotrebbia Giardino comunale “C’era una volta”

16 Giugno Quarta Parete Montale Giardino comunale “Quante storie… per un tesoro”

21 Giugno Piacenza Kultur Dom Roncaglia Oratorio Parrocchiale “I Racconti del Bosco”

22 Giugno Piacenza Kultur Dom Mortizza Spazio Cooperativa “I Racconti del Bosco”

28 Giugno ChezActors Besurica Giardino Comunale “I Racconti di Giana Anguissola”

29 Giugno ChezActors Besurica Oratorio Parrocchiale “I Racconti di Giana Anguissola”