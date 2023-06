Nel cortile di Palazzo Mandelli la performance “Sipario-Danza a Palazzo”

Nel cortile d’onore di Palazzo Mandelli è andata in scena la performance “Sipario – Danza a Palazzo”, corpo e costume in movimento, ideata da Riccardo Buscarini per il Festival della Città di Velluto e dedicato al borgo di Ala ed alla sua storia. Ispirandosi alla iconografia del ritratto dall’Umanesimo alla Modernità, il coreografo, in questa occasione anche nelle vesti di danzatore, attraversa il costume creato dalla costumista Mara Leonora Pieri e trasforma il tessuto vermiglio in una serie di immagini in continua evoluzione sulle note dilatate del Concerto Grosso di Arcangelo Corelli.

Buscarini, coreografo e performer con esperienze internazionali e attivo nei campi della danza contemporanea, dell’opera e delle arti visive, è ideatore e presidente dell’Associazione Culturale De Arte Saltandi ispirata alla figura di Domenichino da Piacenza e dedicata alla promozione di eventi multidisciplinari di danza e coreografia. De Arte Saltandi sarà protagonista e promotrice a Piacenza di una prima rassegna internazionale di danza e coreografia che si terrà nei giorni del 14-15-16 settembre e che porterà il pubblico a vivere in modo inedito alcuni tra i più bei palazzi nobiliari della città.

L’evento è stato organizzato dal direttore della sede di Piacenza della Banca d’Italia Massimo Calvisi e del Centro di aggregazione sociale e culturale dei dipendenti della Banca d’Italia, rappresentato in ambito locale dal Valeria Laffeni.